El mensaje del nuevo novio de Irene Rosales con el que todo el mundo ha pensado en Kiko Rivera: "Olvidarlo"

El pasado de Irene Rosales ya es historia. Nadie pensaba que fuera a pasar página tan rápido, lo que hace pensar que su separación de Kiko Rivera llevaba mucho tiempo sobre la mesa aunque no fuera oficial. Además, ya no oculta su relación con Guillermo, un empresario sevillano al que le gustan mucho las redes sociales, de ahí que no haya costado nada sacarlo del anonimato. Además, con él ya comparte fotografías y momentos de asueto con familia y amigos.

Guillermo es muy activo en su perfil de Instagram y hay un último mensaje que parece ser una directa a su novia. La imagen es la de un café con un sobre de azúcar donde puede leerse: "La vida sería imposible si todo se recordarse. El secreto está en saber elegir lo que debe olvidarse".

Storie del novio de Irene Rosales. / Instagram

Muchos piensan que se trata de un mensaje subliminar a Irene Rosales para dejar atrás al DJ, aunque podría incluso referirse a sí mismo, ya que Guillermo también se ha separado recientemente.

Paralelismos

No vamos a entrar en el aspecto físico ya que para gustos se hicieron los colores, aunque es más que obvio el atractivo de la nueva pareja de Irene Rosales. Por lo demás, tanto Kiko como Guillermo comparten edades similares: 41 el primero, 40 el segundo. Ambos son hombres hechos a sí mismos como autónomos con empresas propias y los dos han tenido que abandonar sendos domicilios familiares para mudarse y empezar de cero en otro domicilio. Y es que los dos se han separado recientemente. Ambos tienen hijos, aunque Guillermo solo uno, pero de edad similar a la de Fran, el hijo que el DJ tiene junto a Jessica Bueno.