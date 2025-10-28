Esto es lo que Aitana odia de ser mujer: “Me gustaría que lo sintieseis alguna vez”

Si hay algo que destaca de Aitana es su naturalidad. Todas las personas que hayan visto su documental lo han podido comprobar. De hecho, pueden hacerlo cada vez que la escuchan en una entrevista. La cantante lo ha vuelto a demostrar en la Semana Billboard de la Música Latina 2025. Ante la pregunta de qué había hecho esa mañana, Aitana contestó: “La verdad, muy de mujer esto, pues me va a bajar el periodo y he pensado que de que mal humor estoy. Qué desastre que con algo tan importante como los Billboard, tengo que estar en este mood de rabia constante. Odio esto de ser mujer, que nosotras lo tengamos y vosotros no. Me gustaría que lo sintieseis alguna vez”.

Su nuevo amor

Aitana está en la cúspide de su carrera profesional, y en lo personal también parece estar muy feliz. En septiembre, Daniel Alonso -que es el nombre real de su novio, el influencer Plex- cumplió 24 años y su novia le quiso hacer su mejor regalo con una declaración de amor a los cuatro vientos. Está claro que ambos son la pareja del momento. La relación de Aitana y Plex va viento en popa y, aunque al principio les costó hacerlo público y jugaban al despiste, este mismo verano ya empezaron a dejar caer imágenes juntos en Indonesia que afianzaban su noviazgo.

El pasado mes de marzo, los dos coincidían en Japón. La artista se encontraba de viaje por primera vez en Asia por motivos laborales y el zamorano estaba inmerso en su vuelta al mundo en 80 días. Ambos decidieron grabar juntos el momento en un vídeo que acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios, muchos de ellos relacionados (de forma acertada) con el posible vínculo entre ellos.

Después de Indonesia llegó Islandia, curiosamente, un destino también importante en el pasado amoroso de Aitana, puesto que la canción ‘Akureyri’, una balada estrenada el 26 de abril de 2024, recuerda una visita de Aitana y Sebastián Yatra al país nórdico, y repasa una historia de amor que comenzó en 2022 y terminó varios meses después. En el videoclip se los puede ver abrazados y besándose, unas imágenes que Aitana habrá podido emular con Plex, su actual pareja, y con la que pasa por uno de sus mejores momentos.