En Madrid
Detenidos un vigilante de La Finca y la empleada del hogar de Iker Casillas por el robo de cinco relojes de lujo
Solo ocho días después de que Iker Casillas interpusiera una denuncia por el robo de cinco relojes de alta gama, valorados en más de 200.000 euros, la Policía Nacional ha localizado a los presuntos responsables: un hombre que trabajaría como vigilante de seguridad en La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón donde reside el exportero del Real Madrid, y su empleada del hogar.
Sin embargo, solo han podido recuperar dos de las piezas sustraídas. La denuncia se interpuso el 16 de octubre y las detenciones se produjeron el pasado martes, día 21, en un arresto que se precipitó al conocerse que ambos sospechosos pretendían abandonar el país de manera inminente.
No obstante, la investigación sigue abierta y los agentes continúan sus pesquisas para localizar los tres relojes que aún no han sido recuperados.
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- La rotonda de entrada a Zamora por Vista Alegre, Aldehuela, N-122 a Toro y la autovía A-11, cortada el viernes
- Preocupación por el regato que discurre por este pueblo de Zamora: 'Si pasa algo, que se haga responsable la CHD
- Los buitres matan dos vacas y un toro en una ganadería zamorana: 'Había más de doscientos
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del papa Francisco
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas