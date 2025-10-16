La dura confesión de Cristina Pedroche tras su maternidad: "Ya no me recordaba así"

Cristina Pedroche atraviesa un dulce momento tras el nacimiento de su segundo hijo junto a Dabiz Muñoz, el pequeño Isai. La comunicadora disfruta de su nueva vida familiar que se toma con mucho mejor talante que cuando tuvo a la primera Laia. Primero, porque la presión mediática ha sido menor al no haber publicado ninguna información hasta sentirse fuerte a pesar de los efectos del posparto. Segundo, porque ya es madre y conoce los miedos y emociones a las que se enfrenta una mujer tras dar a luz. Y tercero porque su puesta en forma ha sido mucho más rápida a pesar del insomnio y de un fuerte resfriado que le ha tenido unos días un poco a medio gas.

Pese a todo y aunque ha retomado sus clases de pádel y pilates, reconoce que "hacía ya tiempo que no me veía así". Y con "así" se refiere a guapa, arreglada y peinada, tal y como ha transmitido a sus seguidores a través de sus redes sociales.

Storie de Cristina Pedroche. / Instagram

También ha vuelto a disfrutar de la comida, con alguna escapada a DiverXO, uno de los restaurantes de su marido, donde degustó un menú adaptado a una mujer lactante. Y también en casa, donde tiene la suerte de que uno de los mejores chefs del mundo despliegue sus habilidades en los fogones para una tranquila comida de domingo.

¿Familia numerosa en sus planes?

Cristina Pedroche se organiza con su nueva vida de cuatro y muchos de sus seguidores ya piensan en el tercer hijo. Por este motivo le han preguntado directamente a ella que "para cuándo su próximo bebé" que los convertiría en familia numerosa. Parece que ella está dispuesta a juzgar por su respuesta al asegurar que todo está en manos de su madre y, sobre todo, de su marido.

El pasado 17 de julio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dieron la bienvenida a su segundo hijo, llamado Isai. "Pues sí, el amor se multiplica. Isai Pedroche Muñoz. 17/07/2025", publicaron en redes sociales con una imagen de las manos de los tres.