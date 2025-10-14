Sofía Suescun desvela que ella es la que limpia su enorme casa... y nadie la cree
El truco de la influencer y Kiko Jiménez para tener su hogar como los chorros del oro sin servicio doméstico
Sofía Suescun es una de las influencers que más publicaciones hace sobre su día a día y sobre cuestiones tan cotidianas como su vida junto a Kiko Jiménez, su alimentación diaria, sus hábitos deportivos y sus costumbres domésticas. Entre estas últimas, a menudo cuelga vídeos donde se la ve limpiando la casa con intensidad: desde eliminar el polvo hasta pasar la aspiradora, de modo que puede verse cada detalle de su impresionante casa. Precisamente por las grandes dimensiones de su mansión todo el mundo da por hecho que tienen personal en casa, algo que la propia Suescun ha desmentido en una de sus últimas stories.
La hija de Maite Galdeano asegura que ella misma es la encargada de limpiar una vez por semana -de forma más intensiva- ya que "me sirve de terapia". Suescun dice que las tareas domésticas le ayudan a "despejar ideas y ordenar mi mente, de hecho, os lo recomiendo". El truco de Kiko y Sofía es "mantenerlo todo lo más limpio posible y ordenado a diario, para que así todo sea más fácil". Es decir, la teoría de toda la vida de "limpiar sobre limpio".
Y Kiko, la cocina
Sofía Suescun y Kiko Jiménez están viviendo su mejor momento como pareja desde que la reina de los realities decidió romper la relación con su madre. La salida de Maite Galdeano de la casa que comparten ha supuesto para ellos una bocanada de aire y ahora pueden disfrutar de su amor sin que nadie se entrometa.
Mientras que ella da rienda suelta a sus compromisos publicitarios a través de Instagram, él utiliza sus redes sociales para promocionarse con chefs con recetas riquísimas que le hace a Sofía y que ella agradece
