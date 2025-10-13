Sofía Suescun acaba con sus controvertidas ojeras, ¿qué se ha hecho?
La novia de Kiko Jiménez pone fin al oscurecimiento de la zona inferior de sus ojos que le traía de cabeza
Sofía Suescun está más en forma que nunca con una vida sana, una alimentación equilibradísima y con el deporte como su mejor aliado junto a su su novio, Kiko Jiménez, que entrena junto a ella y es su mejor chef a la hora de prepararle platos nutritivos, ricos y llenos de proteínas. Pese a su buen aspecto, hay algo en su aspecto físico que le preocupa o que más bien, le preocupaba: sus ojeras.
Ella misma ha reconocido en una de sus últimas stories en Instragram que "ya me han solucionado el problema de las ojeras en mi clínica de confianza". Aunque pospone la explicación para otro momento, la pregunta es evidente: ¿Habrá pasado por el quirófano? La respuesta es negativa, ya que ella misma ha publicado fotografías donde no se ve resquicio alguno de una cirujía mayor.
Suescun asume que el oscurecimiento de la zona inferior de sus ojos era algo que llevaba arrastrando tiempo y "no paro de buscarle solución". Lo mismo hizo hace unos años para arreglarse la nariz y está contentísima con el resultado.
Ahora que dispone de más tiempo, la hija de Maite Galdeano está haciendo una importante reforma en su vivienda. En esta ocasión, ha decidido instalar plaquetas porcelánicas en el muro perimetral de la parcela, de más de 150 metros lineales. En su día, apostaron por dejarlo en bruto y pintarlo de blanco, pero este cambio va a dar un toque más sofisticado a su vivienda, en consonancia con el resto de elementos de la misma.
