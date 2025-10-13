Cristina Pedroche y su tercer embarazo: en busca de la familia numerosa

Cristina Pedroche atraviesa el momento más dulce de su vida. Tras el nacimiento de su segundo hijo Isai junto a Dabiz Muñoz, la comunicadora disfruta de su nueva vida familiar en la que Laia ha dejado de ser la única bebé de la casa. A pesar del efluvio telógeno que le trae de cabeza pese a saber que es normal, del insomnio y de un fuerte resfriado que le ha tenido unos días un poco a medio gas, la comunicadora ya vuelve estar recompuesta para seguir con su vida. También con la profesional, ya que las campanadas están a la vuelta de la esquina, sin olvidar sus pequeños ratitos de ocio gracias a sus clases de pádel y pilates.

Mientras ellas se organiza con su nueva vida de cuatro, muchos de sus seguidores ya piensan en el tercer hijo y le preguntan "para cuándo su próximo bebé" que los convertiría en familia numerosa. Parece que ella está dispuesta a juzgar por su respuesta al asegurar que todo está en manos de su madre y, sobre todo, de su marido.

Escapada al DiverXo

También ha vuelto a disfrutar de la comida, con alguna escapada a DiverXO, uno de los restaurantes de su marido, donde degustó un menú adaptado a una mujer lactante. Y también en casa, donde tiene la suerte de que uno de los mejores chefs del mundo despliegue sus habilidades en los fogones para una tranquila comida de domingo.