Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cristina Pedroche y su tercer embarazo: en busca de la familia numerosa

La presentadora ya tiene su próximo objetivo profesional a la vuelta de la esquina: las campanadas de Nochevieja

Cristina Pedroche.

Cristina Pedroche. / IG @cristipedroche

Abril Oliva

Cristina Pedroche atraviesa el momento más dulce de su vida. Tras el nacimiento de su segundo hijo Isai junto a Dabiz Muñoz, la comunicadora disfruta de su nueva vida familiar en la que Laia ha dejado de ser la única bebé de la casa. A pesar del efluvio telógeno que le trae de cabeza pese a saber que es normal, del insomnio y de un fuerte resfriado que le ha tenido unos días un poco a medio gas, la comunicadora ya vuelve estar recompuesta para seguir con su vida. También con la profesional, ya que las campanadas están a la vuelta de la esquina, sin olvidar sus pequeños ratitos de ocio gracias a sus clases de pádel y pilates.

Mientras ellas se organiza con su nueva vida de cuatro, muchos de sus seguidores ya piensan en el tercer hijo y le preguntan "para cuándo su próximo bebé" que los convertiría en familia numerosa. Parece que ella está dispuesta a juzgar por su respuesta al asegurar que todo está en manos de su madre y, sobre todo, de su marido.

Noticias relacionadas y más

Escapada al DiverXo

También ha vuelto a disfrutar de la comida, con alguna escapada a DiverXO, uno de los restaurantes de su marido, donde degustó un menú adaptado a una mujer lactante. Y también en casa, donde tiene la suerte de que uno de los mejores chefs del mundo despliegue sus habilidades en los fogones para una tranquila comida de domingo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents