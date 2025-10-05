Sofía Suescun reconoce tener este síndrome: "Soy PAS", ¿qué es?

Sofía Suescun está más feliz que nunca. forma que nunca. A sus 29 años -los cumplió en julio- el amor y el trabajo le va a las mil maravillas. El deporte se ha convertido en su mejor aliado junto a su su novio, Kiko Jiménez, que entrena junto a ella y es su mejor chef a la hora de prepararle platos nutritivos, ricos y llenos de proteínas para moldear sus músculos a capricho. Sin embargo, en los últimos días está muy reflexiva.

Con un vídeo en el que aparece muy zen en un columpio al lado del mar, Suescun reflexiona sobre "aquellas cosas que me dijeron que no son verdad", entre ellas, que "la familia es lo primero, me mintieron", ha dicho en clara referencia a su relación rota con su propia madre, Maite Galdeano. Y es que para la influencer, la familia que vale "es la que te impulsa, te apoya y te deja ser libre" porque "si no te aceptan como eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional". Más claro, agua: recadito para su mami.

Además, da otros tantos consejos que ha aprendido con el paso de los años, por ejemplo, que "debes alejarte de cualquier círculo que corte tu libertad" y que a veces "prefiero rodearme de mis animales que de gente que está solo por aparentar o cumplir".

"Harta de vivir así"

Sofía Suescun es más clara que nunca y confiesa sentirse "harta" de vivir "bajo lo que esperan de mí". Se reconoce como una persona altamente sensible (PAS), lo que le lleva a sentirse agobiada cuando acude a lugares masificados. Así, ha aprendido a vivir el presente "con tranquilidad, sin anclarme en el pasado y sin ahogarme en el futuro".

Polémicas

Pese a todo, vive envuelta en polémicas continuas por casi todo lo que hace o dice. La última, la suscitada por la fiesta de cumpleaños que le montó a su perrita hace unos días con motivo de su cuarto año de vida. La pareja ha querido celebrarlo por todo lo alto con tarta, corona y hasta disfraces. Por supuesto que la lujosa fiesta ha escandalizado al común de los mortales pero ella ya se ha adelantado a las críticas: "No es solo una perra, es mi familia".