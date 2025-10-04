El drama de Anabel Pantoja: "Me siento como una mierda"
A pesar de que su hija Alma está sana y su faceta profesional está en un buen momento, a veces siente una gran tristeza por un motivo tan frívolo como el que te vamos a contar
Anabel Pantoja está en uno de los momentos más dulces de su vida. Su hija Alma está sana, la relación con su pareja va bien y en el ámbito profesional la vida le sonríe. Sin embargo, de vez en cuando tiene pequeños bajones que le recuerdan que hubo tiempos pasados en los que también era feliz y de otra forma. Sin embargo, no es eso lo que le ha preocupado en esta ocasión ni lo que le ha hecho sentir "como una mierda", según ella misma ha compartido con sus seguidores a través de una storie de Instagram.
Todo se debe a una antigua foto en la que aparece de espaldas en un balcón frente a la playa, en los Caños de Meca, con una evidente forma física: "Mi cuerpo estaba en forma...", suspira.
Bailando
Anabel Pantoja disfruta de su faceta como bailarina en Telecinco. La sobrina de Isabel Pantoja es una de las concursantes de 'Bailando con las estrellas' y en más de una ocasión ha llorado, ya sea de alegría o de rabia. Lo hizo desde la primera gala, cuando acabó llanto después de bailar una canción muy especial para ella: "Es la canción de mi hija", comentó.
La andaluza subió al escenario en compañía de su maestro de baile, Álvaro Cuenca para enfrentarse a una salsa al ritmo de 'Si antes te hubiera conocido', una de las canciones de más éxito de Karol G. Pero además, es una canción muy especial para ella, como así desveló durante el programa: "La canción salió cuando yo estaba de siete meses", explicó la influencer que añadió que le ponía este tema a su hija cuando aún estaba embarazada.
