Sale a la luz el peso y altura de Sofía Suescun: te quedarás sin palabras

El deporte y la alimentación sana son los mantras que acompañan a Sofía Suescun y a Kiko Jiménez. Normalmente es él quien se encarga de las comidas, si bien los dos están a tope de físico con un gimnasio en casa que usan a diario. A veces comparten sus ejercicios y lucen músculo. Es el caso de esta publicación de la influencer donde comparte datos que desconocíamos sobre ella. Por ejemplo, su talla. la navarra mide 1,74 centímetros y pesa 64 kilos. Ella mismo reconoce que "aunque mi cuerpo puede parecer fuerte, delgado o incluso masculino, para mí es el reflejo de constancia, equilibrio y bienestar".

No obstante, deja claro un mensaje: "La fuerza no está en los números sino en cómo te sientes".

Para tener un cuerpo así, Sofía Suescun se basa en "lo sencillo", es decir, en "alimentos reales, platos llenos de color, frescos y nutritivos".

Las recetas de Kiko

Sofía Suescun y Kiko Jiménez están viviendo su mejor momento como pareja desde que la reina de los realities decidió romper la relación con su madre. La salida de Maite Galdeano de la casa que comparten ha supuesto para ellos una bocanada de aire y ahora pueden disfrutar de su amor sin que nadie se entrometa.

Mientras que ella da rienda suelta a sus compromisos publicitarios a través de Instagram, él utiliza sus redes sociales para promocionarse con chefs con recetas riquísimas que le hace a Sofía y que ella agradece. Una de las recetas más valoradas por sus seguidores ha sido un helado de pistacho proteico con estos INGREDIENTES:

Necesitas tres yogures griegos, queso batido (500 gramos), 200 gramos de pistachos, miel, sal escamada y aroma de vinilla. Mezclar, congelar y listo para disfrutar.

Aquí puedes ver cómo se hace:

Otra de las recetas que ha promovido estos días es una riquísima vinagreta especial para aderezar las ensaladas a base de aceite, vinagre, miel, cayena, pimienta, sal, crema de módena y ajo.