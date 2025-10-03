¿Cuánto mide y pesa Santiago Abascal, el líder de Vox?
Otras curiosidades sobre el político español: se ha casado dos veces, fue presidente de Nuevas Generaciones en Euskadi, le encantan los bonsáis y lleva pistola
Santiago Abascal tiene detractores y defensores a partes iguales. El líder de Vox se ha convertido en protagonista de la política española de los últimos tiempos si bien permanece ligado a ella desde muy joven. Nacido en Bilbao en 1976, su padre -concejal y diputado del PP- lo afilió al Partido Popular en el momento en que cumplió los 18 años hasta tal punto de ser el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Euskadi entre los años 2000 y 2005.
Ocho años después, en 2013, se dio de baja del partido con una acusación de traición a los populares que manifestó en forma de carta a Mariano Rajoy. Tardó solo unos meses en fundar lo que hoy es vox con el objetivo de defender la unidad de España.
Curiosidades sobre Abascal: altura, hijos y dos matrimonios
Abascal es licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto. Tiene cuatro hijos y ha pasado dos veces por el altar. Su actual mujer se llama Lidia Bedman y es influencer con miles de seguidores en Instagram.
Mide 1,80, le encantan los bonsáis y es católico, aunque reconoce que no pisa la iglesia demasiado. Otro dato curioso: lleva pistola.
El fútbol no es su fuerte, él es más de hípica, pero si tiene que elegir un equipo no es otro que el Real Madrid.
