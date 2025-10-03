¿Cuánto mide y pesa Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez Castejón, presidente del Gobierno. ¿Pero cómo es el alto mando del Ejecutivo cuando no ejerce como tal? ¿Qué más datos sobre él conocemos al margen de su vida pública, que es la política?

Para empezar, sabemos que pesa alrededor de 90 kilos y mide ni más ni menos que 1,90 metros, siete menos que el rey Felipe VI. Nació en año bisiesto un 29 de febrero de 1972. Sobra decir que está casado con Begoña Gómez Fernández, sobre la cual recae el peso de una investigación. Ambos tienen dos hijas, Carlota y Ainhoa. La mayor nació cuando la pareja aún no se había casado, cosa que hicieron por lo civil.

Tiene un hermano, David, muy reconocido en el mundo de la música con quien compartió una infancia muy feliz.

Pesas y footing

El presidente del Gobierno recurre al deporte no solo para mantenerse en forma sino también para desestresar y liberar tensión. Hace bicicleta, pesas y corre cuando el tiempo se lo permite, sobre todo, a primera hora de la mañana.

Su pasado: una novia italiana

Su primera novia de adolescencia era italiana y se llamaba Francesca. En alguna entrevista informal ha reconocido que era "un poco bala" aunque cuando a los 31 llegó a su vida Begoña todo cambió.

Entre sus gustos musicales es fan de Nirvana, La Habitación Roja, The Killers y Bjork.