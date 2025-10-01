Sheila Devil vuelve a revolucionar las redes con un vídeo: "Vengo del futuro"

Sheila Devil, es decir, Camilo Blanes, el hijo del mítico Camilo Sesto, no deja de alimentar la polémica sobre su estado. Ella misma publica casi a diario vídeos e imágenes que no hacen más que contribuir la preocupación generalizada por su salud mental. Una de las últimas publicaciones ha dejado a la gente boquiabierta por el sinsentido de sus palabras. Para empezar, saluda y se autopresenta como alguien "que viene del futuro" para, a continuacion, lanzar palabras inconexas relacionadas con "la pasta".

"¿Qué pasta, la de dientes?"

Como era de esperar, los comentarios han caído a cientos y la mayoría haciendo alusión a los dientes: "¿De qué pasta hablas, de la de los dientes que no tienes?". Y es qe Camilín no tiene dientes superiores y los que tiene están afilados, roídos y de un tamaño minúsculo. Su boca siempre despierta preocupación entre quienes le siguen porque "cómo debe de estar una persona para que no le importe tener así la boca", además de concluir que "la infección es fulminante".