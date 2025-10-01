El padre de Lamine Yamal: lo que no sabías de él

El padre de Lamine Yamal es casi igual -o más- de famoso que su hijo. Su nombre es Mounir Nasraoui y desde que el joven jugador del Barcelona se ha convertido en estrella del fútbol, su padre ha saltado de polémica en polémica acaparando infinitas críticas por el posible daño a la carrera del joven, que acaba de cumplir 18 años, los cumplió el pasado mes de julio.

Nasraoui nunca deja de sorprender. Si hace unos días lo hacía en la entrega del Balón de Oro al corear el nombre de su hijo durante la apertura del sobre -premio que no se llevó finalmente- ahora da un paso al frente como cocinero haciendo gala de la fusión de gastronomías marroquí y española.

En la receta prepara unos apetecibles nuggets con alusiones constantes a su hijo ya que su casa está empapelada prácticamente con imágenes del joven futbolista.

Pintor en Marruecos

El jugador es hijo de Sheila Ebana, de Guinea Ecuatorial y camarera de profesión en su juventud. Por su parte, el protenitor tan polemico trabajaba en Marruecos como pintor de edificios.

Yamal no es un apellido

¿Cómo es posible que Mounir Nasraoui no tenga el apellido Yamal adoptado por su hijo? La razón es muy sencilla y es que Yamal no es apellido sino segundo nombre. Tanto Lamine como Yamal son los dos nombres de las personas que ayudaron a sus padres cuando atravesaron momentos de escasez económica.

El progenitor ha sido diana de episodios muy polémicos, de hecho, él mismo fue el que duio a conocer la fotografía de su hijo de bebé en brazos de Messi. Hace un año fue apuñalado hasta tres veces en Barcelona cuando paseaba a su perro, aunque ya está recuperado de las lesiones.