Comunicado urgente de Kiko Rivera

Kiko Rivera avanza como puede en su nueva vida, muy focalizado en su vida profesional desde que se separó de su mujer, Irene Rosales. Después de 11 años de relación, era el propio DJ confirmaba la noticia en sus redes sociales con un extenso comunicado en el que explica cómo afronta esta nueva etapa. Un nuevo momento personal donde el DJ ha dejado claro que "no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada”. No obstante, de forma muy puntual, ha tirado de redes sociales para explicar sus emociones, sobre todo, respecto a sus hijas, o incluso hacer alguna aclaración.

Es el caso de su última publicación en Instagram, donde amenza con denunciar "a todo aquel que entre en mi urbanización privada". Y sí, hace mención a la prensa.

En el comunicado, Kiko Rivera pide disculpas a sus vecinos "por las molestias causadas".

Nueva vida de soltero

Después de más de una década de vida en pareja, Kiko Rivera aprende a vivir en soledad de nuevo. De hecho, en una storie antiguo publicaba una fotografía diciendo adiós a sus hijas, cuando se iban con su madre, Irene Rosales: "Cuando se marchan estos dos bichitos es cuando llega ese silencio aterrador. Ese silencio al que uno tiene que acostumbrarse. Nadie dijo que fuera fácil, pero la realidad es la que es y a día de hoy cuesta tela", confesaba el DJ, reconociendo también que solo necesita tiempo.