El "no hay huevos" que ha llevado a Íñigo Onieva a su límite físico

"No hay huevos". Ese órdago al que sucumbe (casi) cualquier hombre, incluidos los de la alta sociedad. Por ejemplo... Íñigo Onieva. Así empezó para él su participación en un Ironman, una de las modalidades más duras del triatlón que se celebra en muchos puntos del mundo, en su caso, en Italia: "Esto es brutal físicamente, pero la fuerza de verdad está en la mente", reconoce junto a una imagen tras cruzar la línea de meta junto a Tamara Falcó, la encargada de colocarle la medalla de finalista alrededor del cuello.

"Todo empezó con un no hay huevos", reconoce el propio Onieva. Ocurríó hace 17 meses, "cuando ni siquiera había montado en una bicicleta de carretera".

La dureza de la prueba

La prueba en sí no es lo más duro de un Ironman, sino la preparación: "Horas interminables, disciplina y tratar de equilibrar con la vida". Fruto de esta experiencia, el marido de Tamara Falcó ha llegado a la conclusión de que el cuerpo "soporta cualquier cosa que le lances" con mente y entrenamiento.

A pesar de que la pareja vive entre continuos rumores de distanciamiento, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han demostrado en los últimos años que su amor está por encima de eso y que su matrimonio está más consolidado de lo que muchos imaginan. Prueba de ello fue la declaración de amor que la hija de Isabel Preysler le dedicó a su esposo con motivo de su 36 cumpleaños el pasado mes de junio: "Gracias por tu corazón, tu fuerza y por hacerme reír incluso en los días más raros. La vida contigo es un regalo que celebro cada día. Te quiero infinito", escribió.

Lejos de las informaciones que salen cada semana sobre ellos, Tamara e Íñigo siguen viviendo una de las etapas más especiales en la que prosiguen el sueño de ser padres. Aunque todavía no han experimentado esa suerte, los dos siguen igual de unidos que el primer día a pesar de los rumores que intentan desestabilizar su amor.