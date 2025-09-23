Esther Cañadas reconoce por qué se ha aficionado a la hipnosis: “Para potenciar el disfrute”

En los años 90 y 2000, Esther Cañadas se convirtió en la modelo española más conocida y una de las más afamadas del mundo. Desfiló en las pasarelas más prestigiosas y, obviamente, su vida privada también comenzó a ser de interés. Ha pasado mucho tiempo desde aquellos días en los que los paparazzis la perseguían, pero Cañadas sigue manteniendo su belleza y elegancia. Ayer pasó por el plató de El Hormiguero, en donde dejó unos cuantos titulares realmente interesantes.

Por ejemplo, le han cuestionado sobre si es bueno para una modelo llevar tatuajes y su respuesta, apuntan en Antena 3, ha sorprendido al público: ha dicho que es mejor no hacerlo, aunque ella misma lleve uno. La modelo ha explicado que se lo hizo porque su padre se lo pidió poco después de superar un cáncer. Por eso, eligió un lugar donde no se vea mucho.

Un kilómetro andando en tacones

También ha hablado de su reciente desfile en la pasarela de la Semana de la Moda en Madrid, de la mano de Carolina Herrera, donde una de las mayores complicaciones fue andar con tacones... ¡durante un kilómetro entero! Pablo Motos se ha quedado perplejo al saber la cifra, y no ha podido evitar preguntar: ¿hay que entrenar para andar en tacones?

Esther ha contado como ella, a pesar de no usar ese tipo de calzado en la vida diaria, intenta meterlo de vez en cuando para no perder la costumbre y así no sufrir cuando llega el momento de subirse a una pasarela. Además, ha contado como en algunas ocasiones, cuando el terreno no es de lo más confortable, ha andado de puntillas... ¡para no romper el tacón!

La meditación y la hipnosis

Pablo Motos también le ha preguntado a la invitada por su nueva afición: la meditación y la hipnosis. Ella ha asegurado que lleva tiempo haciéndolo y que la clave ha sido encontrar a alguien que le sabe guiar a la perfección.

"Lo uso para potenciar el disfrute", ha dicho ante la atónita mirada del presentador. Esther ha relatado cómo consigue entrar en ese estado y la gran cantidad de beneficios que ha encontrado al hacerlo.