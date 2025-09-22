Monica Bellucci y Tim Burton ponen fin a su amor con "profundo cariño y respeto mutuo"

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucciy Tim Burton decidieron separarse". Con estas palabras y mediante un comunicado a la Agencia France-Presse (AFP), la actriz italiana, de 60 años, y el director estadounidense, de 67, han puesto punto y final a su historia de amor. Eso sí, subrayando el "profundo cariño y respeto mutuo" que aún se profesan, a pesar de haber decidido seguir caminos por separado.

Burton y Bellucci se conocieron en el Festival Lumière de Lyon en octubre de 2022, donde la actriz le entregó el Premio a la Trayectoria.

Ese fue el punto de partida de su romance, si bien ambos artistas ya habían coincidido mucho antes. Fue en 2006 que ambos coincidieron brevemente en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. Fue un encuentro solo profesional pues ambos tenían pareja por aquel entonces.

Desde Lyon, se han mantenido tan inseparables como discretos en sus apariciones públicas. No fue hasta octubre de 2023 que confirmaron públicamente su romance, al asistir juntos al Festival de Cine de Roma. Burton acompañaba a la actriz, que estrenaba 'Maria Callas'.

Su noviazgo también desembocó en una colaboración artística en la película 'Beetlejuice Beetlejuice', que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia de 2024.

Juntos en 'Beetlejuice 2'

En esta secuela de la macabra comedia de Burton, de 1988, Bellucci interpreta a Delores, una malvada criatura parecida a Frankenstein, empeñada en vengarse de su exmarido, Beetlejuice (Michael Keaton).

Bellucci hizo oficial su amor en 2023, después de varios meses de rumores. "Lo que puedo decir es que estoy muy feliz de haberlo conocido. Lo amo. Es uno de esos encuentros entre dos almas que pocas veces ocurren en la vida", comentó en una entrevista. También señaló que él era "un hombre con un alma maravillosa" y un director "al que respeto mucho".

Uno de sus últimos actos públicos juntos fue en julio cuando ambos estuvieron en al Festival de Cine de Giffoni (Italia). Burton presentaba la segunda temporada de 'Miércoles', la serie de Netflix, de la que es productor y también director de algunos capítulos sobre la secuela de la familia Addams.

Anteriores parejas

Bellucci estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien tiene dos hijas, la también actriz y modelo Deva Cassel y su hermana, Léonie Cassel. Burton también fue la pareja durante 13 años de la actriz Helena Bonham Carter -se conocieron en el rodaje de 'El planeta de los simios (2001)-, con la que tuvo sus dos hijos, Billy Raymond Burton y Nell Burton. Tim y Helena nunca se casaron, pero trabajaron juntos en películas como 'La novia cadáver' o 'Charlie y la fábrica de chocolate', entre otras.

