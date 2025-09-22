Eva Amaral, ingresada de urgencia: este es su estado de salud

Eva Amaral se ha llevado un buen susto. Y no solo ella sino también sus seguidores, ya que sus problemas de salud han pasado factura a su esfera profesional con una importante crisis respiratoria que evidenció en un concierto ante miles de personas en Tarragona. Afectada por una grave bronquitis desde hace varias semanas, la cantante se vio obligada a recibir asistencia sanitaria urgente y suspender el concierto cuando ya estaba terminando. Tuvo que abandonar el escenario para ser atendida y la preocupación sigue ahí entre sus seguidores al verla gravemente afectada.

Al parecer, "la inhalación de humo y cenizas" por los incendios en su zona no han hecho más que agravar una situación complicada en sus pulmones.

“Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí”. Han dicho desde el grupo a través de las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

Trayectoria

La carrera de Eva Amaral junto a Juan Aguirre comenzó con el primer disco del grupo en 1998, al que siguieron álbumes como Una pequeña parte del mundo (2000) y el aclamado Estrella de mar (2002), este último el más vendido en su país en su fecha de publicación. Amaral es conocida por su voz potente y emotiva, su estilo único que combina sensibilidad y fuerza, y por la profundidad de sus letras.