El tatuaje de Cristina Pedroche en homenaje a su segundo hijo Isai

"Si volviera a nacer creo que no me haría ningún tatuaje". Así lo reconoce Cristina Pedroche, consciente de que esa vuelta atrás en el tiempo "no es posible". Por este motivo y dado que ya se tatuó en una mano el nombre de su hija Laia, "siento que ahora es obligatorio ponerme el nombre de mi otro hijo también". Así que por este motivo se ha puesto manos a la obra y ha compartido con todos sus seguidores el tatoo que, por supuesto, ha despertado todo tipo de comentarios.

Críticas aparte, el tatuaje es simplemente una letra sencilla solo y exclusivamente con la palabra Isai, el nombre de su segundo hijo, que acaba de cumplir dos meses.

Aunque conoce a la perfección las sensaciones de un posparto tras la experiencia con su primera hija Laia, cada proceso es diferente. Si algo ha dejado claro la presentadora, es que la experiencia con su primera hija fue mucho más dura, en parte, por todos los mensajes de ocio que recibió al contar desde el minuto 1 todos los detalles sobre su parto. En esta ocasión, ha sido más prudente pero a sus "haters" les ha dado exactamente igual y siempre entran a degüello.

Tatuajes y lactancia

Fruto de esta publicación en su red de Instagram, muchas son las personas que han cuestionado que pueda hacerse un tatuaje en pleno periodo de lactancia: "¿Te puedes tatuar dando pecho? A mi hace 14 años no me lo recomendaron y me esperé 2 años y medio a quitarle el pecho para hacerlo". La verdad absoluta sobre el asunto es que sí, sí, puedes hacerte un tatuaje durante la lactancia, simplemente que debes priorizar aún más la higiene y la seguridad para evitar el riesgo de infecciones o enfermedades. Pensar que la tinta llegará a la leche materna es absurdo, si bien recomiendan no tatuarse cerca del pezón. Otro de los motivos por los que recomiendan esperar es por la recuperación del parto, el estrés o el dolor, pero nada más.