Nunca habías visto así de enamorada a la cantante Aitana: el zamorano YoSoyPlex le roba el corazón

Aitana ya no lo oculta.La artista está en la cúspide de su carrera profesional, pero es que en lo personal tampoco le va nada mal. La extriunfita catalana ha logrado reunir a más de 160.000 personas en tres conciertos en Barcelona y Madrid con una producción artística brutal que plasma la evolución de la cantante desde sus inicios hasta el momento actual con una escenografía. Pero por si fuera poco, a quien tiene encandilado, además de a su público, es a su novio, el zamorano Plex, con quien ha publicado un verdadero álbum que huele a pastel y miel con un montón de fotorafías juntos y en "modo arrumacos" con la que deja claro que se muere por los huesos del youtuber.

Este domingo, Daniel Alonso -así es su nombre real- cumplía 24 años y su novia le ha querido hacer su mejor regalo con una declaración de amor a los cuatro vientos.

La pareja del momento

Esta claro que ambos son la pareja del momento. La relación de Aitana y Plex va viento en popa yt aunque al principio les costó hacerlo público y jugaban al despiste, este mismo verano ya empezaron a dejar caer imágenes juntos en Indonesia que afianzaban su noviazgo.

Aitana y Plex: un rumor que comenzó en Japón

El pasado mes de marzo, los dos coincidían en Japón. La artista se encontraba de viaje por primera vez en Asia por motivos laborales y el zamorano estaba inmerso en su vuelta al mundo en 80 días.

Ambos decidieron grabar juntos el momento en un vídeo que acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios, muchos de ellos relacionados (de forma acertada) con el posible vínculo entre ellos.