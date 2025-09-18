La situación financiera de Lolita Flores sale a la luz en boca de su hijo, Guillermo Furiase

Guillermo Furiase se ha convertido en uno de los puntos de atención del desfile de Pedro del Hierro, algo que ha despertado el orgullo de su madre. Fruto de esta puesta en escena, los parecidos con su tío Antonio Flores han salido rápido a la luz, sobre todo, por esa larga melena que compartían ambos. La propia Lolita Flores no ha perdido un minuto para publicar imágenes de su hijo haciendo de modelo, si bien lo que quizá no le haya gustado tanto son las declaraciones de Guillermo hablando sobre los problemas económicos de su madre.

Al ser preguntado por las declaraciones recientes de Lolita sobre sus deudas con Hacienda, Guillermo no esquivó la cuestión: “Los he vivido, pero eso le pasa a todo el mundo. Hay momentos buenos y malos, además al trabajo que nos dedicamos... es un ‘sí’ y un ‘no’ de vez en cuando”. Con estas palabras dejó claro que, aunque las dificultades han estado presentes, también lo ha estado la capacidad de la familia Flores para reinventarse y salir adelante.

El hermano de Elena Furiase tiene 37 años y reconoció estar viviendo una etapa de plenitud: “Ya pasando los treinta, es un punto de madurez importante, ahora ya hay canas, tomo vitaminas... pero estoy en un punto muy bueno de la vida”. Una reflexión que muestra a un Guillermo más sereno, consciente del camino recorrido y del lugar en el que se encuentra.

Orgullo de apellido y de legado

Más allá de los problemas económicos, Guillermo se mostró orgulloso del legado familiar: “Mi apellido ni me perjudica ni me beneficia, es un apellido que llevo con muchísimo orgullo, es mi familia al fin y al cabo, es una maravilla lo de los Flores”. Con esta declaración, dejó claro que, aunque el apellido abre puertas, es su esfuerzo y talento los que le han permitido consolidar su camino en el mundo del arte.

Guillermo, más maduro y seguro de sí mismo, demuestra que la fuerza de la familia Flores va mucho más allá de las dificultades, con un legado artístico y humano que sigue marcando generaciones.