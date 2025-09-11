Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reacción de Penélope Cruz al embarazo de Úrsula Corberó: "¿Quéeeee?"

La actriz y Ricardo Darín tendrán un hijo en 2026

Úrsula Corberó embarazada

Úrsula Corberó embarazada / Instagram

Abril Oliva

Úrsula Corberó daba el campanazo en los últimos días anunciando que estaba embarazada. Con casi 20 millones de seguidores en Instagram, la intérprete, que se catapultó a la fama por su papel en ‘Física o Química’, no ha dejado de cosechar éxitos desde entonces. Su trayectoria profesional interesa, pero también su vida personal: en el amor, lleva años de relación con el actor argentino ‘Chino’ Darín, hijo del gran Ricardo Darín.

Su anuncio ha llegado a través de una fotografía en la que ya se la ve con una prominente barriga y con un mensaje: “Esto no es IA”. La actriz tiene en este momento 36 años.

Tras conocer la noticia, las reacciones y felicitaciones han sido miles. Entre ellas, ha llamado la atención la de la también actriz Penélope Cruz, amiga de Úrsula, que solo ha podido balbucear un expresivo "¿Quéeeee?".

Candela Peña, Blanca Romero y miles de compañeros del gremio y del mundo del famoseo han felicitado a la pareja por un embarazo deseado y que completará a la pareja.

