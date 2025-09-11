Cristina Pedroche se lee y relee a sí misma tras dar a luz por segunda vez

Han pasado dos meses desde que la comunicadora Cristina Pedroche diera a luz a su segundo hijo. Aunque conoce a la perfección cómo es un posparto tras la experiencia con su primera hija Laia, cada proceso es diferente. La presentadora reconoce que el posparto de su primera hija fue muy duro y, en esta ocasión, todo está siendo "un poco más sencillo".

En plena recuperación ha vuelto a leer su propio libro "para reencontrarme con mi yo de hace dos años". La Cristina Pedroche de entonces estaba llena de miedos y "ahora no los tengo, pero me estoy enfrentando a la oscuridad que tiene a veces el posparto de otra manera muy distinta".

Pedroche reconoce que "me gusta leer cómo me sentía para darme cuenta de que con la experiencia y con el tiempo todo mejora" hasta el punto de que "lo que antes veía que no podría superar ahora lo veo más sencillo".

Mensaje de luz

Incluso en los peores momentos tras el nacimiento de su primera hija "encontré luz en la oscuridad porque siempre la hay". Así que "por si a alguien pudiera servirle de ayuda: recuerda, no estás solo. Date tiempo. Paciencia y amor. Mucho amor, por supuesto, también a ti misma".