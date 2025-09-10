Úrsula Corberó anuncia que está embarazada a través de Instagram: “Esto no es IA”

Úrsula Corberó es una de las actrices españolas más afamadas y seguidas. Con casi 20 millones de seguidores en Instagram, la intérprete, que se catapultó a la fama por su papel en ‘Física o Química’, no ha dejado de cosechar éxitos desde entonces. Su trayectoria profesional interesa, pero también su vida personal: en el amor, lleva años de relación con el actor argentino ‘Chino’ Darín, hijo del gran Ricardo Darín.

Y dentro de unos meses habrá un integrante más en la familia Darín-Corberó o Corberó-Darín, porque la artista ha anunciado que está embarazada a través de Instagram. Lo ha hecho con una fotografía en la que se la ve con una prominente barriga y con un mensaje: “Esto no es IA”. En el momento de escribir este artículo, la publicación tiene más de 2 millones de “me gusta” y 32.000 comentarios.

Entre las personas que han comentado, por supuesto, están rostros muy conocidos del cine y la farándula, como Penélope Cruz, Amaia Salamanca, Rossy de Palma, Blanca Romero, María Castro, Silvia Pérez Cruz o la actriz, modelo y bailarina argentina Juli Poggio.

La adicción de Úrsula Corberó

Recientemente, en el pódcast de ‘La pija y la quinqui, Corberó reconoció que estaba en plena desintoxicación de una de las adicciones que ha tenido en los últimos años: los juegos del móvil.

"Estoy détox. Ya no duermo con el móvil en la habitación y me he comprado un despertador de los de antes. Además, me he borrado todos los juegos del móvil", aseguró. Confesaba su adicción al Candy Crush, al que había llegado ya hasta el nivel 27.000 tras varios años jugando. "Es un paso muy grande en mi vida. En la pandemia la gente hacía yoga y yo jugaba al Candy Crush", detalló.

También confesó que, aunque viene "del barro", le gusta el lujo. "Soy cero aventurera", explicó en el pódcast. "Chino es muy aventurero, él se va a sus aventuras y yo me quedo con mi lujo", dijo la actriz. Además, remarcó que tiene una limitación bastante grande y es que tiene fobia a los bichos.