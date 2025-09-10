La sorprendente dieta de Bertín Osborne a sus 70 años: "Me ha cambiado la vida"

Bertín Osborne es uno de los personajes mediáticos más polémicos del panorama español. El artista sigue siendo una estrella televisiva y cada poco tiempo se embarca en un nuevo proyecto. Al contrario que muchas personas de su edad, Bertín Osborne, gracias a una dieta personal, ha conseguido mantenerse en buen estado de forma. El propio cantante explicó en su visita a El Hormiguero cómo ha logrado mantenerse en perfecto estado de salud durante tanto tiempo.

Bertín Osborne en El Hormiguero / El Hormiguero

El artista, como es habitual, habló de todo incluso de su polémica que encandila a la prensa del corazón: la relación que mantiene con Gabriela Guillén tras el nacimiento de su último hijo David. "Tengo un niño, que es un encanto, y la gente decía: 'es que lo tiene escondido, se avergüenza…", comenzó a afirmar en el programa emitido en Antena 3. "¡Ahora lo saco y otro follón! Si hago una cosa, porque la hago, si no la hago… ¿Sabes qué te digo? Que me la sopla", sentenció, mandando un recado a sus detractores.

Uno de los temás que más impactó a la audiencia de El Hormiguero fue sin duda el momento en el que Bertín Osborne desveló a Pablo Motos cúal era su dieta para mantenerse en forma. El presentador del popular magacín de Antena 3 le preguntó cuál era su bocadillo favorito a lo que el artista le respondió de forma contundente.

"Una copita de vino"

"Yo lo que he hecho con mi vida es no cenar y me ha cambiado la vida. Te enumero... duermo mejor, he adelgazado diez o doce kilos. No como bocadillos porque no me gustan", sentenció Osborne. Motos, conocedor de que cada vez más personas se han apuntado a hacer ayuno intermitente y evitan ingerir alimentos por la noche, quiso saber si desayunaba.

"Desayuno poco porque aunque no ceno, no me levanto con hambre. Yo como como los perros, una vez al día, al mediodía cuando es difícil comer a mi lado porque tengo hambre", concluyó Bertín.

El propio artista reconoció que las veces que desayuna se toma una copa de vino. "Me hacen unos huevos revueltos con pavo y me tomo una copita de tinto porque te da un brillo en la cara magnífico. Antes comiendo era un animal, comía una barbaridad, pero ahora como normal, pero bien", sentenció.