Cristina Pedroche, preocupada por su efluvio telógeno: se le cae el pelo a puñados

Apenas dos meses han pasado desde el nacimiento de su segundo hijo, y la periodista Cristina Pedroche ya sufre en su cabello el efluvio telógeno. Aunque conoce a la perfección por su experiencia con su primera hija Laia que es un proceso normal en el posparto, "esta vez no me lo tomo tan mal pero acepto consejos", ha escrito en una de sus últimas stories junto a una fotografía con un puñado de pelo caído.

Mientras tanto, Pedroche vuelve a la normalidad con su día a día junto a sus hijas, su marido -que está de viaje- y sus rutinas. Poco a poco vuelve a las redes sociales y, aunque esperaba que no ocurriera tan pronto, los mensajes de odio entre sus seguidores son constantes.

Una de las últimas stories de Pedroche. / Instagram C. P.

La presentadora reapareció la semana pasada con una fotografía sin filtros donde aparece en pijama, rodeada de juguetes y con la pequeña Laia, su hija mayor, de espaldas. A partir de ese momento, ha vuelto a ser la que era. Y las críticas... también.

¿Qué es el efluvio telogénico?

Es una de las causas más frecuentes de alopecia y consiste en la caída difusa del cabello en un número de folículos mayor de lo normal, lo que origina una pérdida transitoria de densidad capilar.

Es muy habitual tras dar a luz, al contrario que durante el embarazo, cuando el pelo está más fuerte que nunca. Todo ese cabello que no se ha caído durante la gestación se cae en el posparto. Normalmente la recuperación es espontánea y se produce seis meses después de la caída.