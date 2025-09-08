Kiko Rivera parafrasea a Denzel Washintong con indirectas a su vida pasada: "Si te dejan por algo mejor, sigue tu camino"

"Si alguien quiere algo o alguien por encima de ti, sigue adelante porque no importa perder a gente que no es leal aunque significara un mundo para ti". Son las palabras elegidas por Kiko Rivera para reflejar sus emociones actuales sin ponerlos en su boca y eligiendo a Denzel Washington en el papel del boxeador Huracán Carter, injustamente condenado por un triple asesinato y pasa casi 20 años en prisión antes de ser absuelto.

Al ver este fragmento utilizado por el DJ en una de sus últimas stories, todo el mundo ha relacionado el vídeo con su situación amorosa actual, justo unas semanas después de anunciar su ruptura con Irene Rosales. De hecho, el pasado de Kiko Rivera ya no existe en las redes sociales: ni fotografías familiares, ni eventos ni, sobre todo, nada de nada de su exmujer.

El DJ quiere empezar una nueva vida de verdad tras su separación de la modelo y la forma mas simbólica de hacerlo ha sido a través de sus redes sociales, que ha vaciado de contenido para volver a empezar.

Un perfil más profesional

El hijo de Isabel Pantoja quiere darle un perfil más profesional a sus redes y dejar a un lado el interés que despierta también por su aspecto personal: su madre, su hermana, su familia en general y, ahora, su expareja Irene Rosales. Y es que sostiene la tesis del boxeador Huracán Carter de "sé fiel con lo que te apasiona hacer y recuerda que algunas cosas tienen que terminar para que empiecen otras mejores".

¿Por qué motivo ha borrado todo?

Él mismo lo cuenta: "Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero".

Además de la música, Rivera se centrará mucho más en el mundo del stream, que descubrió durante la pandemia y "me cautivó porque unía dos cosas que me encantan: los videojuegos y compartir con la gente". Consciente de que desde 2020 ha sufrido "altibajos", ahora se encuentra con fuerzas para "profesionalizarlo y ser constante para alcanzar mis objetivos".

Así que anuncia: "Se vienen muchas sorpresas… y no solo de videojuegos. También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo".