Cristina Pedroche y su marido Dabiz Muñoz se separan: "Me duele el corazón"
La presentadora se siente muy triste: "Te acabas de ir y ya te echo de menos"
Después de volver a las redes sociales tras casi dos meses "desaparecida" por el nacimiento de su segundo hijo, de nombre Isai, Cristina Pedroche ya está a pleno rendimiento digital. Reapareció la semana pasada con una fotografía sin filtros donde aparece en pijama, rodeada de juguetes y con la pequeña Laia, su hija mayor, de espaldas. A partir de ese momento, ha vuelto a ser la que era y regresa poco a poco a su vida pública.
Sin embargo, la vida de Pedroche es ahora un poco menos feliz porque su marido, el reconocido chef Dabiz Muñoz, tiene que irse de su lado para cumplir con sus compromisos profesionales. La separación llega en un difícil momento para ella, de modo que "te acabas de ir y ya te echo de menos".
Acostumbrada a las despedidas, "cada vez me cuestan más" y a pesar de que el chef estará fuera durante solo unos días, "me duele el corazón", confiesa Pedroche. Y es que "sin ti, nada es lo mismo".
La respuesta del chef
No es muy amigo de declaraciones de amor públicas y no por él, muy seguro de lo que siente, sino por los "haters" de ella. Sin embargo, cada vez que Pedroche lanza el anzuelo él pica gustoso: "Eres mi elección de vida para siempre, juntos de la mano, te amo todo".
Su ausencia
La "desaparición" de Pedroche durante casi dos meses de las redes sociales era para evitar algo que le ha pasado igualmente: "He querido estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay". Tras un posptarto duro en el caso de Laia, estaba vez ha optado por ser prudente y protegerse aunque, como era de esperar, a su vuelta también ha habido críticas. Eso sí, parece que ella los lleva mejor.
