Tamara Gorro contra el bullying: "En la vuelta al cole también hay que preparar los valores que inculcamos en casa"

Los más peques vuelven ya al cole y la influencer Tamara Gorroha querido recordar en sus redes sociales que además de preparar la mochila, hay que acordarse también de "los valores que inculcamos en casa" con el objetivo de luchar contra el bullying y la soledad que muchos niños y niñas sufren en las aulas.

La influencer incide en que esos valores "salvan vidas y facilitan la convivencia" e incide en que con una buena educación nace "la oportunidad de hacer un mundo mejor". Tamara Gorro remarca que ella educa a sus dos hijos "en la empatía y en el respeto" e incide en la importancia de que los niños y niñas "apoyen al que está solo, defiendan al que está siendo atacado y abracen las diferencias".

Todos los niños, remarca la creadora de contenido, "merecen lo mismo: ser queridos, aceptados y felices".

Además, deja claro que aunque ella no es ningún ejemplo, siente "responsabilidad y las ganas" de aprovechar el altavoz que le dan las redes sociales para concienciar: "El bullying no se combate solo desde los colegios. Se combate desde casa, con lo que les enseñamos a nuestros hijos cada día. Que nadie es menos por ser diferente. Que hay que ayudar, no señalar. Que si ves a alguien solo, te acerques".

Y acaba deseando a todos sus seguidores una feliz vuelta al cole.