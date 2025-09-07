A Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, se le cae la casa encima

Sheila Devil, como se hace llamar Camilo Blanes, el hijo del mítico Camilo Sesto, ha tocado fondo. Sí, ya sabemos que no es de ahora y que lleva muchos años así, pero su degradación ha llegado a puntos insospechados. Ella misma no para de publicar vídeos e imágenes que no hacen más que contribuir la preocupación generalizada por su estado de salud. Una de las últimas fotografías es digna de lástima: se observa un salón totalmente caótico con un techo agrietado, lleno de pintura medio caída y con partes que, literalmente, se caen de las alturas.

Juzga por ti mismo:

Los dientes no cambian

Una vez más, los dientes llaman la atención a la mayoría de sus seguidores: "Cómo debe de estar esa persona para que no le importe tener así la boca. La infección es fulminante", razona alguien que comenta en su perfil de Instagram. Otro añade sus deseos de que "se recupere, sé que poco o nada le importa lo que pensemos aquí, pero yo siento empatia por su vida y quisera de corazón que podamos verlo sano".

La muerte de su padre: ya hace seis años

Camilo Sesto murió en septiembre del año 2019 y desde entonces la vida de "Camilín" ha sido un caos. No se lo ha puesto nada fácil a su madre, con quien entró en una guerra que no han podido solventar a pesar de que ella ha intentado en numerosas ocasiones tenderle la mano para salir de una vida que no le gusta.