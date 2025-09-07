Boda influencer en Galicia

Y llegó el tan esperado día. La influencer Alejandra Navarro (@alenavbas) y su novio desde hace más de una década, Carlos Fuente, se han dado el sí quiero en Galicia en una boda que se ha convertido en el evento perfecto para (casi) despedir el verano.

Boda Alejandra Navarro y Carlos Fuente / Instagram

La Basílica de San Martín de Mondoñedo de Foz acogía la ceremonia, a la que Alejandra llegaba del brazo de su padre y con un vestido que acaparaba todas sus miradas. A pesar de su sencillez tenía mucho significado, porque estaba hecho con diferentes telas de vestidos antiguos de su abuela. El vestido, que llevaba bordados y algún toque de color, estaba aderezado por un velo muy original, unas sandalias blancas y un ramo de calas rosas y beis.

La boda, como no podía ser de otra manera, se convirtió también en una reunión de creadores de contenido entre las que no faltaban María Pombo y Marta Pombo, ni tampoco María Fernández Rubíes, Bea Gimeno (luciendo embarazo junto con María Pombo) o María García de Jaime.