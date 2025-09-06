Pablo Garna, el influencer que cambia las redes por el sacerdocio

Tiene más de 730.000 seguidores y vive de las redes sociales. Pero el influencer Pablo Garna acaba de dar un giro de más de 360 grados a su vida tras decidir cambiar Instagram... por el sacerdocio. Pablo Garna quiere ser cura, y en unas semanas entrará en el seminario. Ha publicado dos vídeos al respecto en los que reconoce que hay aspectos que no le apetecen, pero incide en que ha tomado la decisión tras mucho tiempo de reflexión durante años y con la certeza de "hacer caso a lo que tiene en su corazón".

Pablo Garna ha revolucionado con su decisión las redes sociales. Aunque durante el mes de septiembre seguirá publicando, ha avanzado que se despide de Instagram "de manera temporal". No descarta retomar su vida "pública", pero primero quiere conocer y descubrir cómo séra su nueva vida: "Un capítulo muy ilusionante pero de no estar en el foco. De silencio, de hábitos, de rutina".

Asegura Garna que durante el tiempo que ha vivido de las redes sociales ha aprendido mucho: "He gozado y he disfrutado, me llevo personas extraordinarias". Pero ahora afronta una vida "radicalmente distinta" y, "si Dios quiere" en unos años será sacerdote. "No ha sido una decisión sencilla pero estoy muy tranquilo, feliz, contento y con mucha paz".

"Sé también que es una decisión que el mundo puede no entender. Me va bien en la vida, mis viajes, mis cosas, mi coche, ganar dinero, tengo un trabajo que es la leche... pero de qué me sirve si en el fondo de mi corazón hay otra cosa", explicaba el creador de contenido.

Apostar por el señor

Garna incide en que lo que él tiene en el corazón "es una vida de entrega completa al servicio de los demás" y que tiene la certeza de que "el que apuesta por el Señor no se equivoca". "A lo mejor mi vida no va por ahí el dia de mañana, no lo sé, pero yo creo que sí", aseguraba.

A pesar de que no sabe qué va a pasar en el futuro, el influencer remarca que el verdadero éxito no está en tener dinero ni en Instagram, si no en "vivir la vida que Dios pensó para mi. Lo único que quiero en esta vida es ser santo y todo lo demás va detrás y diría que me sobra", sentencia.

"Soy un notas"

El hasta ahora creador de contenido reconoce que a veces se pregunta por qué le ha llamado Dios a él: "Soy un notas y un zopenco, especialista en meter la pata, me veo muy limitado pero para eso está Dios. Soy un paquete pero tengo la tranquilidad de fiarme del Señor".

Además, les pide algo a sus seguidores: "Rezad por mí".