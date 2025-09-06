El motivo real por el que Kiko Rivera ha borrado todo su historial de las redes sociales

El pasado de Kiko Rivera ya no existe en las redes sociales: ni fotografías familiares, ni eventos ni, sobre todo, nada de nada de Irene Rosales. Esto es lo que se llama un "borrón y cuenta nueva" en toda regla. El DJ quiere empezar una nueva vida de verdad tras su separación de la modelo y la forma mas simbólica de hacerlo ha sido a través de sus redes sociales, que ha vaciado de contenido para volver a empezar.

El hijo de Isabel Pantoja quiere darle un perfil más profesional a sus redes y dejar a un lado el interés que despierta también por su aspecto personal: su madre, su hermana, su familia en general y, ahora, su expareja Irene Rosales.

¿Por qué motivo ha borrado todo?

Él mismo lo cuenta: "Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero".

Además de la música, Rivera se centrará mucho más en el mundo del stream, que descubrió durante la pandemia y "me cautivó porque unía dos cosas que me encantan: los videojuegos y compartir con la gente". Consciente de que desde 2020 ha sufrido "altibajos", ahora se encuentra con fuerzas para "profesionalizarlo y ser constante para alcanzar mis objetivos".

Así que anuncia: "Se vienen muchas sorpresas… y no solo de videojuegos. También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo".

Además, seguirá con su carrera musical "porque me encanta" y asegura que "voy a seguir entrenando para estar preparado cuando llegue el momento de nuevo para cumplir ese sueño, voy a ser disciplinado con horarios y continuidad en los directos".