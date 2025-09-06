Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El motivo real por el que Kiko Rivera ha borrado todo su historial de las redes sociales

Estos son los nuevos retos profesionales del hijo de Isabel Pantoja tras separarse de Irene Rosales

Abril Oliva

El pasado de Kiko Rivera ya no existe en las redes sociales: ni fotografías familiares, ni eventos ni, sobre todo, nada de nada de Irene Rosales. Esto es lo que se llama un "borrón y cuenta nueva" en toda regla. El DJ quiere empezar una nueva vida de verdad tras su separación de la modelo y la forma mas simbólica de hacerlo ha sido a través de sus redes sociales, que ha vaciado de contenido para volver a empezar.

El hijo de Isabel Pantoja quiere darle un perfil más profesional a sus redes y dejar a un lado el interés que despierta también por su aspecto personal: su madre, su hermana, su familia en general y, ahora, su expareja Irene Rosales.

¿Por qué motivo ha borrado todo?

Él mismo lo cuenta: "Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero".

Además de la música, Rivera se centrará mucho más en el mundo del stream, que descubrió durante la pandemia y "me cautivó porque unía dos cosas que me encantan: los videojuegos y compartir con la gente". Consciente de que desde 2020 ha sufrido "altibajos", ahora se encuentra con fuerzas para "profesionalizarlo y ser constante para alcanzar mis objetivos".

Así que anuncia: "Se vienen muchas sorpresas… y no solo de videojuegos. También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo".

Además, seguirá con su carrera musical "porque me encanta" y asegura que "voy a seguir entrenando para estar preparado cuando llegue el momento de nuevo para cumplir ese sueño, voy a ser disciplinado con horarios y continuidad en los directos".

