El secreto a voces de Anabel Pantoja: "Vuelvo bailando"

Hace días empezaban las apuestas: ¿Qué programa de televisión ha fichado a Anabel Pantoja? Era ella misma la que lanzaba un intrigante mensajes en sus redes sociales diciendo que empezaba una nueva etapa y que estaba feliz por lo que venía. Aunque había quién apostaba por su regreso a "Supervivientes", la creadora de contenido se queda en España. Vuelve a la televisión y lo hace bailando.

"Por fin puedo contarlo y compartir con vosotros esta experiencia tan bonita. Era un secreto a voces. Vuelvo, tenía muchas ganas", remarcaba la sobrina de Isabel Pantoja.

"Después de un parón, empiezo un proyecto de los que me ilusionan, motivan y me hacen sentirme una mujer, hija, madre empoderada para que se sientan orgullosos de mí. Voy a poner todo lo que pueda y más para aprender de estos profesionales que es un lujo tener al lado. Espero que me apoyéis, cada semana y os pueda entretener todos estos sábados de esta temporada", añadía.

Será el sábado 13 de septiembre cuando se estrene la nueva temporada de "Bailando con las estrellas" en Telecinco. En esta ocasión, junto con Anabel Pantoja, participarán en el concurso Bárbara Rey, Manu Tenorio, Tania Medina, Aless Gibaja, Blanca Romero, Pepe Navarro, Matías Roure, Iago García, Nerea Rodríguez, Jorge González, Sara Escudero y Nona Sobo.

Al frente del formato volverán a estar Jesús Vázquez y Valeria Mazza, junto con un jurado formado por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal.