Kiko Rivera, destrozado: "Ese silencio aterrador al que uno tiene que acostumbrarse"
El DJ e Irene Rosales se han separado tras 9 años de matrimonio y dos hijas en común
Desde que Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaran su separación hace unos días, los cotilleos son un no parar. Desde las supuestas infidelidades del DJ hasta una mudanza exprés, un nuevo novio para Irene o el regreso de la dudas sobre si firmaron, o no, los papeles de la boda.
Aseguraban ambos que la decisión era muy dura y que querían seguir caminos separados. Pocos días después Kiko Rivera dejaba claro que quería empezar una nueva vida borrando por completo su historial de Instagram. "También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo. Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero", aseguraba.
Y ahora, en ese mismo perfil, ha subido un storie en el que se le ve totalmente destrozado y emocionado diciendo adiós a sus hijos. "Cuando se marchan estos dos bichitos es cuando llega ese silencio aterrador. Ese silencio al que uno tiene que acostumbrarse. Nadie dijo que fuera fácil, pero la realidad es la que es y a día de hoy cuesta tela", confesaba el DJ, reconociendo también que solo necesita tiempo.
Tal y como demuestra la imagen, lo que más le está costando a Kiko Rivera es no poder tener en su casa todos los días a sus dos hijos.
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- Fallece la mujer atropellada en la Ronda de Corredera de Toro
- Patrimonio rechaza el informe para la subsanación de las obras del Puente de Piedra
- La Sociedad Gitana Española exige justicia por el apuñalamiento de Olleros de Tera
- Zamora volverá a asomarse a La Ventana en los jardines del Castillo
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- Nacho Sandoval lanza la campaña 'Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca