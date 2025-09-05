Kiko Rivera, destrozado: "Ese silencio aterrador al que uno tiene que acostumbrarse"

Desde que Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaran su separación hace unos días, los cotilleos son un no parar. Desde las supuestas infidelidades del DJ hasta una mudanza exprés, un nuevo novio para Irene o el regreso de la dudas sobre si firmaron, o no, los papeles de la boda.

Aseguraban ambos que la decisión era muy dura y que querían seguir caminos separados. Pocos días después Kiko Rivera dejaba claro que quería empezar una nueva vida borrando por completo su historial de Instagram. "También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo. Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero", aseguraba.

Y ahora, en ese mismo perfil, ha subido un storie en el que se le ve totalmente destrozado y emocionado diciendo adiós a sus hijos. "Cuando se marchan estos dos bichitos es cuando llega ese silencio aterrador. Ese silencio al que uno tiene que acostumbrarse. Nadie dijo que fuera fácil, pero la realidad es la que es y a día de hoy cuesta tela", confesaba el DJ, reconociendo también que solo necesita tiempo.

Storie Kiko Rivera / Instagram

Tal y como demuestra la imagen, lo que más le está costando a Kiko Rivera es no poder tener en su casa todos los días a sus dos hijos.