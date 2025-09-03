Las duras críticas a Cristina Pedroche tras su primera publicación después de dar a luz: "¿Y un sujetador de lactancia?"
La comunicadora no quiere que los comentarios negativos le afecten como con su primera hija, cuando "recibí tanto odio que me hundieron en el hoyo del posparto"
No había ni rastro de ella por sus redes sociales desde que naciera su segundo hijo, de nombre Isai. Sin embargo, Cristina Pedroche ha reaparecido en su Instagram este martes con una fotografía sin filtros donde aparece en pijama, rodeada de juguetes y con la pequeña Laia, su hija mayor, de espaldas. Su ausencia durante este tiempo "deasparecida" de internet se ha debido para evitar algo que le ha pasado igualmente: "He querido estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay".
Si bien con el nacimiento de su primera hija no se dio ese tiempo y mostró en canal sus sentimientos, "no me fue muy bien porque estaba vulnerable y me afectó mucho". Cuando nació Laia no dudó en expresar sus emociones casi a diario y "el odio que recibí entonces no he querido que me vuelva a afectar ahora hundiéndome un poco más en el hoyo del posparto en el que me metí entonces". En este sentido y, aunque ha tenido algún bajón, "nada que ver con la otra vez". Sin embargo, con su primera publicación... las críticas han regresado.
Críticas por su estado
Quería evitar las críticas pero no lo ha conseguido. Eso sí, lo que de verdad quiere sortear es que esos azotes verbales le afecten. Nada más publicar su primer post despué de casi dos meses desde que nació su segundo hijo, sus seguidores han tenido palabras de apoyo y felicitaciones, pero no todo ha sido bueno:
- ¿Lo de la blusa de pijama mojada en la fotografía es necesario?
- Qué decir de una mujer que expone lo más íntimo de su hogar
- A mí lo que me ha extrañado es que haya tardado tanto en comenzar a sacar rédito a su segundo hijo
- Un sujetador de lactancia tampoco viene mal, ¿no? Al menos para la foto
