Las duras críticas a Cristina Pedroche tras su primera publicación después de dar a luz: "¿Y un sujetador de lactancia?"

No había ni rastro de ella por sus redes sociales desde que naciera su segundo hijo, de nombre Isai. Sin embargo, Cristina Pedroche ha reaparecido en su Instagram este martes con una fotografía sin filtros donde aparece en pijama, rodeada de juguetes y con la pequeña Laia, su hija mayor, de espaldas. Su ausencia durante este tiempo "deasparecida" de internet se ha debido para evitar algo que le ha pasado igualmente: "He querido estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay".

Si bien con el nacimiento de su primera hija no se dio ese tiempo y mostró en canal sus sentimientos, "no me fue muy bien porque estaba vulnerable y me afectó mucho". Cuando nació Laia no dudó en expresar sus emociones casi a diario y "el odio que recibí entonces no he querido que me vuelva a afectar ahora hundiéndome un poco más en el hoyo del posparto en el que me metí entonces". En este sentido y, aunque ha tenido algún bajón, "nada que ver con la otra vez". Sin embargo, con su primera publicación... las críticas han regresado.

Críticas por su estado

Quería evitar las críticas pero no lo ha conseguido. Eso sí, lo que de verdad quiere sortear es que esos azotes verbales le afecten. Nada más publicar su primer post despué de casi dos meses desde que nació su segundo hijo, sus seguidores han tenido palabras de apoyo y felicitaciones, pero no todo ha sido bueno: