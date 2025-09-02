"Soidi", la palabra que difunde Jesús Vázquez a los cuatro vientos

¿Sabes lo que significa la palabra "soidi"? Hasta ahora, solo era conocida en los pueblos del norte de Extremadura. Sin embargo, el presentador Jesús Vázquez la está promocionando porque no hay nada en el mundo más importante que la salud, es decir, que la "soidi".

En efecto, este término se traduce como salud en la lengua que emplean en San Martin de Trevejo, Valverde del Fresno y Eljas. Este último es el pueblo de Roberto Cortés, el marido de Jesús Vázquez, de ahí que el comunicador se encuentre tan a gusto entre sus gentes.

Esa lengua en la que habla Jesús Vázques es "A Fala", una auténtica joya lingüística que data del siglo XII y que se ha mantenido viva, transmitiéndose de generación en generación hasta el día de hoy.

"Así que, mucha salud para todos al inicio de este nuevo curso, o como se diría aquí, muta soidi pa to ixhenti", desea el comunicador.

A por los 60 años

Actualmente, Jesús Vázquez presenta el programa de Telecinco "La noche de los récords", un formato centrado en desafíos extremos y logros del Guinness World Records que comenzó en mayo de 2025. Además de su labor como presentador, también es embajador de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y combina su trabajo en televisión con su compromiso solidario.

El presentador, actor y que también hizo sus pinitos -sin éxito- en la música, nació en El Ferrol un 9 de septiembre de 1965, es decir, está a punto de cumplir los 60 años. Hace 20 años contrajo matrimonio con su marido, Roberto Cortés.