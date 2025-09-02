Cristina Pedroche regresa a las redes sociales: "Todo el día con la teta, pijamas manchados y pañuelos"

No había ni rastro de ella por sus redes sociales desde que naciera su segundo hijo, de nombre Isai. Y sus seguidores estaban extrañados, algunos incluso preocupados. Pero "claro que iba a volver, hay Cristina Pedroche para rato", ha contado la propia comunicadora a través de una fotografía sin filtros donde aparece en pijama, rodeada de juguetes y con la pequeña Laia, su hija mayor, de espaldas. Durante todo este tiempo "he querido estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay".

Si bien con el nacimiento de su primera hija no se dio ese tiempo y mostró en canal sus sentimientos, "no me fue muy bien porque estaba vulnerable y me afectó mucho".

En esta ocasión, Pedroche ha querido hacerlo cuando se encuentra fuerte para que "el odio que recibí entonces no me vuelva a afectar ahora hundiéndome un poco más en el hoyo del posparto en el que me metí". En este sentido y, aunque ha tenido algún bajón, "nada que ver con la otra vez".

La teta

"Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos". Así describe su realidad actual de un tándem de dos hijos "precioso pero también duro e intenso".

Isai

El pequeño nació el pasado 17 de julio y la presentadora y el chef hacían pública la noticia a través de sus redes sociales. Además, desvelaban uno de los secretos mejor guardados: el nombre del pequeño Isai.

Laia e Isai han nacido en el mes de julio y con apenas unos días de diferencia. Laia llegó al mundo el 14 de julio de 2023 e Isai el 17 de julio de 2025.