El nuevo hombre que acompaña a Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera

La separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha pillado a todos por sorpresa. Sin embargo, todo el mundo parecía que sus idas y venidas formaban para de su relación, hasta que la cuerda se tensó tanto que se rompió. Y eso que, sin que nadie lo supiera, llevaban meses separados a pesar de que fuera hace unos días cuando anunciaran públicamente que su historia de amor ya estaba rota.

Mientras tanto, la sevillana ya está disfrutando de esta nueva etapa de soltería. Y no lo hace sola. Tal y como han contado en "TardeAR", Irene “está muy, muy ilusionada con una persona”. Una confesión que confirma lo que ya se venía rumoreando desde hace semanas: que la excolaboradora habría encontrado apoyo y complicidad en un hombre cercano a su entorno.

Aunque la identidad de este “amigo especial” no se ha confirmado, en Tardear se emitieron imágenes de Irene compartiendo mesa con un hombre al que algunos medios señalan como un entrenador del gimnasio al que acude. Su entorno, no obstante, insiste en que, de momento, se trata de una amistad que le está devolviendo la sonrisa.

Lo que es innegable, es que ella ha sido siempre la tabla de salvación del DJ, con problemas de adicciones reconocidos en el que el papel de su mujer ha sido clave. Ahora, sin ella, "muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años". Sin embargo, "os aseguro que esa etapa quedó atrás porque ese Kiko ya no existe".

Un futuro en positivo

Lejos de dejarse arrastrar por la polémica, Irene Rosales ha demostrado entereza y madurez. Según Paloma Barrientos, fue ella quien tomó la decisión de separarse, convencida de que era lo mejor para ambos. Hoy, con el apoyo de su familia y la discreta aparición de esta nueva ilusión, Irene afronta con optimismo su nueva vida, dispuesta a escribir un capítulo lleno de calma, estabilidad y, quizás, de amor.

La razón del divorcio

La comunicadora Alexia Rivas ha explicado en 'Vamos a ver' el verdadero motivo de la separación es que Irene "se sentía completamente sola". La periodista ha asegurado que la modelo e influencer hacía una vida "independiente" y no por deseo propio, sino porque Kiko "no le acompañaba a ningún plan y ella no podía más".

Algo muy diferente a lo que expresa Kike Quintana, a quien le habría llegado información por parte del entorno del hijo de Isabel Pantoja diciendo que Kiko ahora se encuentra "liberado" y que sería Irene quien lo estaría pasando realmente mal, ya que esta separación supondría "un fracaso después de haberlo intentado todo". Por el momento, ninguno ha hablado sobre los motivos y parece que tienen el compromiso de nunca hacerlo públicamente.