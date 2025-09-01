La nueva vida de Alice Campello y Álvaro Morata

Después de una fuerte crisis que acabó en ruptura, la pareja formada por el futbolista Álvaro Morata y la influencer Alice Campello se recompone y vuelve a empezar de cero en familia. Con sus cuatro hijos —los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella—, han hecho las maletas rumbo a Como, donde el delantero inicia una nueva etapa profesional en el F.C. Como 1907. Lejos de su vida en Madrid, afrontan esta mudanza con ilusión y, sobre todo, con la fuerza de una familia unida.

No es la primera vez que Italia se convierte en su hogar. Alice, nacida en Mestre, regresa a sus raíces y confiesa lo feliz que se siente de criar a sus pequeños en un lugar tan cercano a su infancia. “Volver a Italia es volver a casa”, ha dicho en varias ocasiones la influencer, que comparte con orgullo en sus redes los momentos más entrañables junto a sus hijos y su marido.

Las imágenes que han publicado en Como reflejan una complicidad intacta: paseos junto al lago, tardes de juegos en familia y gestos cómplices que derriten a sus seguidores. Morata, centrado en este nuevo reto deportivo, tiene claro que el apoyo de Alice y de sus hijos es la base de su fortaleza.

El gran apoyo de Álvaro

A lo largo de su carrera, Morata ha pasado por equipos de Londres, Turín y Madrid. En todos esos cambios, Alice ha estado a su lado, convirtiéndose en su pilar más sólido.

Su historia de amor se refleja en cada mudanza, en cada etapa. Y esta vez no es diferente: la influencer y empresaria ha vuelto a demostrar que su prioridad es la familia y que, pese a los retos de la vida futbolística, nada puede con ellos.