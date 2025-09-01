La canción de Sergio Ramos "Cibeles" incendia las redes: lluvia de memes y zascas a Florentino

Lo que parecía un simple capricho del futbolista sevillano se ha convertido en el tema de conversacion del momento. A sus 38 años, Sergio Ramos ha dejado a un lado el balón para probar suerte en la música con ‘Cibeles’, su primer sencillo. Un tema cargado de emoción, ritmos urbanos y toques flamencos que no ha pasado desapercibido.

El estreno llegaba a las 19:00 del pasado domingo, acompañado de un videoclip sencillo pero directo: Ramos aparece en vaqueros, camiseta de tirantes blanca y rodeado de imágenes de la Fuente de la Cibeles, símbolo por excelencia de las celebraciones madridistas, junto a recuerdos de su etapa en el club blanco. Un escenario que muchos han interpretado como una clara referencia a su abrupta salida del Real Madrid.

¿Un "shakirazo"?

La letra de la canción no ha pasado inadvertida. Con frases que parecen escritas desde la herida, los fans y detractores coinciden en que Ramos habría lanzado un dardo musical contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Las redes no han tardado en reaccionar: cientos de memes circulan comparando esta canción con los temas más directos de Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué. “Ramos se ha marcado un shakirazo”, apuntan los usuarios, entre bromas y vítores.

Para dar forma a este arranque musical, el sevillano se ha rodeado de grandes nombres como Ovy On The Drums(colaborador de Karol G y Nicki Minaj) y Yeray Music (compositor para la Mala Rodríguez y JC Reyes). Una apuesta que confirma que Ramos no ha querido dar un paso en falso en este arriesgado salto a la música.

Las redes arden

Mientras algunos aplauden su valentía y destacan que el futbolista “se abre en canal”, otros no perdonan lo que consideran una melodía “simplona” y un videoclip “insulso”. Eso sí, si algo ha conseguido Ramos, ha sido colocarse en el centro de todas las miradas una vez más.

Lo cierto es que, guste más o menos, Sergio Ramos ha sabido reconvertir su salida del Real Madrid en música y volver a ser protagonista de titulares.