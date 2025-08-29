Malú estrena vacaciones y nuevo novio dos años después de su sonada ruptura con Albert Rivera

Malú se encuentra despidiendo el verano en Cádiz y con la mejor compañía. La cantante ha decidido desconectar de su ajetreada agenda en las playas andaluzas junto a su hija Lucía y un misterioso hombre con el que parece haber comenzado una relación hace no mucho tiempo.

Su nombre es Ángel Fernández y se habrían conocido en uno de los rodajes de la artista tras coincidir en la producción como cantante y técnico respectivamente. De esta manera, y entre chiringuitos, toallas y sombrillas, la nueva pareja ha sido fotografiada en actitud cariñosa y cómplice, protagonizando uno de los huecos de la portada de la revista 'Lecturas'en el número de esta semana.

Unas imágenes en las que además de mostrar que su relación está ya más que afianzada, 'El Turco' (como se le conoce a Ángel) se muestra muy preocupado por la intérprete de 'Ahora Tú' con su alergia en la piel a los rayos solares.

Una relación afianzada

Y es que hace unos meses la cantante decidía compartir con sus seguidores la noticia de su nueva intolerancia: al sol. Una alergia que le impide exponerse ante la luz solar con total normalidad y por la que debe tomar precauciones especiales como el uso de sombrilla o de gran cantidad de crema de protección solar, para evitar que se le produzcan dolorosas reacciones cutáneas.

Un cuidado y preocupación con el que muestra todo el amor que siente por la artista, quien en este año ha estado totalmente enfocada en su gira 'A todo sí', con la que celebraba sus 25 años de éxito y carrera musical tras el estreno de una de las canciones más sonadas de su recorrido y que seguramente sepas tararear 'Aprendiz'.

Así, compartiendo besos y abrazos con su nuevo amor, Malú parecer haber superado su ruptura con Albert Rivera, el exlíder de Ciudadanos con el que se convirtió en madre primeriza y dio por terminada su relación definitivamente en 2023, en medio de muchos rumores de infidelidad por parte del político.

Tanto es así, que según la información que publica la citada revista, el técnico ya se habría mudado a su casa de Madrid, en la que estarían disfrutando de estos primeros momentos de relación y poniendo a prueba la convivencia, que por ahora, parece ser bastante satisfactoria.