¿Dónde está Cristina Pedroche?

Cristina Pedroche, activa prácticamente a diario en sus redes sociales, se ha tomado una temporada de detox digital. Desde que anunciara el nacimiento de su segundo hijo, Isai, el pasado 17 de julio, la presentadora ha desaparecido y no ha vuelto a publicar en sus perfiles.

¿El motivo? Entregarse por completo a su nueva vida con su bebé y su hija Laia. Además, a pesar de que sus seguidores (y también sus haters) la estén echando de menos, seguro que ella y su familia están muy tranquilos y a gusto sin someterse a la presión constante que a veces se ejerce desde las redes sociales. Tampoco sabemos si la familia está en Madrid o si están disfrutando de estos meses en algún otro rincón. Su verano está siendo una auténtica incógnita.

Por su parte, Daviz Muñoz sí que sigue presente... pero no para hablar de su familia ni de (casi) su vida privada. Ha publicado stories jugando al pádel con Miki Nadal y Nacho Iturbe, pero sobre todo reels y fotografías relacionadas con su trabajo. Entre ellas, ha dado a conocer la Tokyo Baby Burguer que sirve en su restaurante en Dubai.

Isai nació el pasado 17 de julio en un parto que, a diferencia del de su primera hija, no ha trascendido si fue natural o a través de cesárea. Pedroche recibió el alta dos días después y ahora se está reajustando a ser cuatro en la familia.