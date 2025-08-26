Un zamorano entra en la lista Forbes de los mejores creadores de contenido

El zamorano Daniel Alonso, más conocido como Plex, se ha colado entre los 100 mejores creadores de contenido del año según Forbes. En la lista, esta revista especializada reconoce a los creadores más influyentes y mediáticos del panorama digital nacional.

Sobre Plex destacan en Forbes que "tiene sólo 23 años, pero ya es una de las máximas figuras de las redes sociales españolas. Empezó jugando a Fortnite con éxito moderado, pero comenzó a destacar cuando empezó a relatar su día a día y se convirtió en superfigura". También inciden en que su relación con la cantante Aitana "ha disparado aún más su popularidad".

En la lista también aparecen otros muchos nombres como Barry B El Chato, Abril Cols, Álex Roca, Blanca Guilera, Cristinini, El Cromas, Ceciarmy, Verdeliss, "Abuela de dragones", Dj Mariio, Ibai Llanos, Jordi Wild, Dulceida, María Pombo, Marina Rivers, Sergio Peldanyos o Victoria Federica.

Desde Forbes inciden en que los creadores de contenido son ya "una figura absolutamente esencial en el ecosistema comercial internacional y su importancia sigue creciendo debido a la evolución de las redes sociales". "Los creadores son cruciales cuando su conexión con las audiencias es auténtica, especialmente a medida que las plataformas sociales se convierten en motores de búsqueda", añaden.

Además, en las próximas horas se abrirán las votaciones para el People’s Choice Award, un galardón especial que reconocerá al creador más votado por el público. El ganador se anunciará durante la gala del 9 de septiembre en la Embajada de Italia en Madrid, donde se entregarán premios en distintas categorías.