Kiko Jiménez perdona la infidelidad de Sofía Suescun: "No somos perfectos"

Poner tierra de por medio. Es lo que han hecho Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Se han ido de vacaciones a Tailandia a pesar de que su relación está pasando por una situación crítica. Y parece que la decisión les está dando buenos resultados.

Desde hace días la pareja está en el ojo del huracán por los rumores de una supuesta infidelidad de la influencer con el creador de contenido Juan Faro. Al parecer, Kiko habría descubierto las "citas secretas" entre ambos, lo que ha ocasionado una profunda crisis en la pareja.

Mientras, el influencer gallego ha negado que sea un montaje y ha animado a la protagonista de la historia a dar su versión de los hechos.

Así que Sofía y Kiko han cogido un avión, se han marchado a Tailandia, y al menos por las imágenes que están compartiendo del viaje parece que la crisis está superada. En el último vídeo que han publicado dejan claro que su relación sigue adelante: "No son perfectos, pero juntos son invencibles".

El vídeo, en el que se les ve jugando, abrazándose, besándose... ha generado todo tipo de reacciones y son muchos los que creen que el viaje es un lavado de imagen y todo postureo. El tiempo dirá cuál es el futuro de esta relación.