El intrigante mensaje entre lágrimas de Anabel Pantoja: "Feliz por lo que viene"

Anabel Pantoja la ha vuelto a liar en redes sociales. ¿Dónde se va? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué empieza una nueva etapa? Las preguntas, las suposiciones y las especulaciones son infinitas después de quela creadora de contenido haya publicado en su perfil un intrigante y misterioso vídeo.

En las imágenes Anabel aparece muy emocionada e incluso llorando, saliendo por la puerta de su casa con una mochila, una botella de una, un refresco y las llaves de la mano. Todo ello junto a un mensaje que ha generado dudas y expectación: "Empezamos una nueva etapa. Pronto entenderéis". Y además avisa: "Muchas emociones, pero feliz por lo que viene".

Los comentarios de sus seguidores son de todo tipo, le desean suerte y le asegura que todo le va a ir genial. También hay quien recuerda a la influencer que "todos los cambios siempre son para mejor". Pero también hay quien deja caer que se está separando de su bebé para irse lejos, lo que podría significar que Anabel vuelve a "Supervivientes".

De momento no ha dado más pistas, pero sí que ha subido en su stories imágenes en las que se la ve en Madrid con su hija Alma y también con una de sus mejores amigas, la también influencer Susana Bicho. Habrá que esperar para saber exactamente cuál va a ser esa nueva etapa.