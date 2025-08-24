Primeras palabras de Kiko Jiménez tras destaparse la infidelidad de Sofía Suescun: "Me siento humillado"

La relación entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesa uno de sus momentos más críticos. Desde hace días, los rumores de una supuesta infidelidad de la influencer con Juan Faro han puesto a la pareja en el ojo del huracán. La noticia, desvelada por la revista 'Lecturas', ha provocado que ambos opten por guardar absoluto silencio.

Según apuntan diversos medios, Kiko habría descubierto las llamadas "citas secretas" entre su pareja y el creador de contenido gallego, lo que ha ocasionado una profunda crisis en la pareja, justo cuando Sofía también atraviesa tensiones familiares con su madre Maite Galdeano y su hermano Cristian Suescun. Mientras, el influencer gallego ha negado que sea un montaje y ha animado a la protagonista de la historia a dar su versión de los hechos.

Lejos de pronunciarse, la pareja ha optado por aislarse, poniendo la música a todo volumen en su casa mientras la prensa, seguidores y vecinos se preguntan qué ocurrirá con su futuro sentimental. Permanecen encerrados y evitan cualquier contacto con el exterior, una actitud que solo alimenta la incertidumbre sobre el desenlace de esta polémica.

Además, tal y como se ha podido ver en los últimos días, Kiko se ha negado a abrir la puerta a los repartidores en diferentes ocasiones. Esta vez, el repartidor de Correos que se acercó hasta el domicilio se topó con la negativa del influencer, que pidió al cartero dejar la carta en el jardín y, ante la presencia de la prensa, exigió que la entrega se pospusiera, aumentando el misterio sobre lo que sucede en la vivienda. Mientras tanto, ambos se han divertido jugando con un dron que ha sobrevolado la casa.

Resulta evidente que la pareja no está dispuesta, por ahora, a dar la cara ni a zanjar públicamente las dudas. La música alta, el aislamiento y la tensión son el reflejo del choque emocional que viven dos de los rostros más mediáticos de la televisión y las redes sociales.

Por el momento, la pareja ha decidio poner rumbo a Tailandia y permanece ajena a las supestas pruebas explícitas que demostrarían que, en efecto, entre Juan Faro y Sofía Suescun existió un romance de forma paralela a su relación con Kiko Jiménez. "Solamente digo que me dio mucha pena por Kiko y que el director de la revista ha tenido mucho cuidado con este tema. Son pruebas explícitas y no hay ninguna duda de lo que ha pasado", decía Marta López en Vamos a Ver.

Tras los primero días del huracán mediático que sacude a la pareja, ahora ha sido Kiko Jiménez el se ha manifestado sobre la complicado situación que está viviendo junto a la influencer. Al parecer, el de Jaén estaría muy dolido con su pareja más por el hecho de haberse hecho público el affaire que de la propia infidelidad. "Estoy dolido y me siento humillado". Con estas palabras, el colaborador de 'Fiesta' no solo estaría admitiendo la presunta infidelidad de Sofía, si no que además se habría tomado muy mal el hecho de que se haya hecho público, tal y como explicaba Marisa Martín Blázquez: "Lo que me cuentan es que a Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad, es el hecho de que se haya hecho público".