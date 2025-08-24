La inesperada razón por la que Luitingo oculta a su nueva novia en público: "Hay que respetarla"

Tras meses alejado del foco mediático, Luitingo ha reaparecido esta semana con un nuevo amor tras la ruptura con Jessica Bueno a comienzos de año. El cantante ha disfrutado de unas vacaciones en el Caribe con su nueva novia, mientras que la modelo lo hacía en Mallorca.

La pareja regresaba a España dejándose ver por primera vez ante las cámaras y el cantante, muy simpático y cercano con la prensa, no dudó en dar unas declaraciones para los micrófonos de Europa Press. Asegurando que ha conseguido rehacer su vida sentimental, el artista aclaraba que su actual pareja "no quiere ser pública y hay que respetarla" mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto.

Por otro lado, su novia, un poco tímida, se refugiaba en su teléfono móvil, quizás algo nerviosa por la presencia de la prensa. A pesar de los nervios, ambos lograron mantener una actitud cordial. Sin duda en las imágenes se puede ver la complicidad que existe en la pareja, así como esa mezcla de emoción y nerviosismo que suele acompañar a las primeras apariciones públicas en pareja.

Después de poner punto final a su relación con Jessica Bueno, Luitingo ha comenzado una nueva etapa personal en compañía de su actual pareja. La ruptura con la modelo andaluza, que se produjo tras meses de altibajos y dio lugar a un periodo de duelo complicado, ha supuesto un cambio radical en la vida de ambos. La modelo, por su parte, ha aprovechado este tiempo para recargar energías en Ibiza junto a sus seres queridos, disfrutando de unas vacaciones que le han permitido distraerse y sanar tras la separación.

De regreso en España tras su primer viaje juntos, el cantante ha mostrado una actitud positiva y centrada en el presente. "Feliz con mi familia, con todo el mundo, estamos bien. Pa'lante, alegre, corriendo, cantando. Y fuera lástima, fuera pena. Que ya bastante malamente lo hemos pasado y bastante hemos llorado ya", ha confesado el cantante.