El tercer bebé de María Pombo es niña y ya tiene nombre

Martín, Vega y Mariana. El tercer bebé de María Pombo y Pablo Castellano será una niña y la influencer ya ha contado a sus seguidores cuál será su nombre: Mariana. Lo desvelaba mediante una publicación en su perfil de Instagram en la que posa luciendo tripita.

Pero aunque la noticia del nombre ha sorprendido a muchos, otros ya habían captado la indirecta que María Pombo lanzaba hace días en otra publicación. En bikini en la playa hablaba de "Menú Mariana. También conocido como bocata de pollo con mayonesa y lechuga".

El tercer embarazo de la influencer se conoció el pasado mes de julio, cuando la revista "¡Hola!" publicó la exclusiva. Después, María Pombo y Pablo Castellano confirmaban la buena nueva y aseguraban que habían sido unos tres primeros meses de embarazo de "agonía total". "Íbamos al ginecólogo por la noche y a pesar de todas las precauciones que hemos tomado, se nos han adelantado. ¿Cómo es posible?", se lamentaba. Solo los "más íntimos" sabían la noticia e incluso había "mucha gente" que lo desconocían y que se enteraron por la revista.

Ahora parece que la influencer está mucho más contenta porque ella misma reconocía que hasta que se hizo público su embarazo había estado "super apática, diría que triste. He pasado mucho miedo. Iba a cada ecografía esperando escuchar el latido de su corazón, al contrario de lo que me pasó con el primero, que solo esperaba saber que era niña", se sinceraba.

Mariana será el sexto bebé de la familia Pombo, ya que a los hijos de María Pombo hay que sumar los de su hermana Marta y Luis Zamalloa: Matilda, Candela y María.